Il grosso incendio all’Università della Tuscia di Viterbo è sotto controllo

Mercoledì mattina poco dopo le 10 si è sviluppato un grosso incendio in un edificio della facoltà di agraria dell’Università degli studi della Tuscia, a Viterbo. Non ci sono stati morti o feriti, ma diversi cittadini si sono recati all’ospedale con sintomi da intossicazione da fumo. Nel pomeriggio i vigili del fuoco hanno fatto sapere di aver circoscritto le fiamme e di averle sotto controllo. Le operazioni per spegnere definitivamente l’incendio, che hanno impiegato quattro squadre di vigili, sono proseguite nel corso della serata.

L’incendio si è sviluppato a partire dal tetto, dove erano in corso dei lavori edili, ma le cause precise non sono ancora state accertate. La procura di Viterbo ha aperto un’inchiesta per incendio colposo, mentre è ancora difficile quantificare i danni. Inizialmente un operaio del cantiere risultava disperso, ma è stato poi ritrovato. Il personale che si trovava all’interno dell’edificio è stato fatto evacuare sin da subito.

Il fuoco ha raggiunto anche i laboratori di chimica e genetica nei piani inferiori dell’edificio che ha preso fuoco, dove si trovano sostanze altamente infiammabili. I vigili del fuoco hanno bagnato un’area con raggio di 500 metri intorno all’edificio per evitare che un’eventuale esplosione causasse altri incendi.

Il comune di Viterbo ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre nel raggio di un chilometro dall’incendio, per evitare possibili intossicazioni dovute a un’eventuale nube tossica che potrebbe essere stata generata dall’incendio. L’agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) del Lazio sta installando un dispositivo per monitorare la qualità dell’aria. In serata il Comune ha anche comunicato che a partire da giovedì 5 giugno resteranno chiuse «fino a nuova comunicazione» cinque scuole della città.