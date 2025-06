Nel 2024 in Germania gli episodi di antisemitismo sono aumentati del 77 per cento rispetto all’anno precedente

L’istituto federale che si occupa di ricerca sull’antisemitismo in Germania (RIAS) ha detto che nel 2024 gli episodi antisemiti nel paese sono aumentati del 77 per cento rispetto all’anno precedente. Un rapporto presentato mercoledì dalla RIAS ha documentato 8.627 casi di violenze, comportamenti offensivi, atti di vandalismo o minacce rivolte alle persone ebree: nel 2023 erano stati 4.886, nel 2020 1.957.

La RIAS ha classificato otto di questi episodi come casi di violenza estrema, compreso l’accoltellamento a Solingen dell’agosto 2024, in cui un uomo uccise tre persone e ne ferì gravemente altre otto; 186 sono invece casi di aggressioni, 300 sono episodi di minacce e 443 episodi di danni mirati a proprietà di persone ebree.

5.857 episodi invece riguardano quello che il rapporto definisce “antisemitismo legato a Israele”: ovvero casi in cui lo stato di Israele viene insultato, viene negato il suo diritto a esistere oppure le persone ebree che vivono in Germania sono perseguitate per le azioni del governo israeliano. Benjamin Steinitz, il capo della RIAS, ha detto che il rischio che in Germania gli ebrei vengano perseguitati è aumentato dal 7 ottobre del 2023, il giorno degli attacchi di Hamas contro Israele, che diedero inizio all’invasione israeliana della Striscia di Gaza.

– Leggi anche: In Germania AfD è stato dichiarato un pericolo per la democrazia