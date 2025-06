Quattro persone sono state arrestate tra Milano e Valencia per aver sequestrato per anni una bambina nascondendola all’estero

Mercoledì quattro persone sono state arrestate tra Milano e Valencia, in Spagna, perché accusate di aver tenuto per anni una bambina sotto sequestro, di averla fatta vivere sotto falso nome nel paese e di averle impedito di vedere il padre. Le persone arrestate sono la madre e il suo compagno, fermati a Valencia e al momento in custodia cautelare in carcere, e la nonna materna e il rispettivo compagno, che si trovavano a Milano e ora sono agli arresti domiciliari. Le accuse sono di sequestro di persona aggravato e sottrazione internazionale di minore.

La bambina è nata nel 2011 ed era stata portata in Spagna dalla madre nel 2014, quando aveva tre anni. La donna è accusata anche di aver violato dei provvedimenti del tribunale di Milano emessi tra il 2013 e il 2014, dopo la separazione dei genitori. Il primo prevedeva l’affidamento congiunto ai due genitori, separati, e il secondo quello di affidamento della bambina al comune di Milano con collocamento a casa della madre. Gli arresti in Spagna sono stati effettuati attraverso un mandato di arresto europeo.