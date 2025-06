È stato arrestato in Polonia l’uomo che l’FBI ritiene abbia fornito l’esplosivo per l’attentato alla clinica di Palm Springs, in California

È stato arrestato l’uomo che secondo l’FBI ha fornito il materiale esplosivo per l’attentato alla clinica per la fertilità di Palm Springs, in California. Si chiama Daniel Park, ha 32 anni ed è stato catturato in Polonia (dove era fuggito quattro giorni dopo l’attacco) ed estradato negli Stati Uniti. Lui e Guy Edward Bartkus, il principale sospettato e anche l’unica persona morta nell’esplosione, si erano conosciuti su un forum online e si erano avvicinati perché entrambi si dichiaravano antinatalisti, cioè contrari alla nascita di nuovi esseri umani. Park è accusato di aver inviato a Bartkus circa 122kg di nitrato di ammonio, un fertilizzante usato comunemente per costruire bombe artigianali. L’FBI ha specificato che sta trattando il caso come un attentato terroristico.

I fatti risalgono allo scorso 17 maggio, quando una bomba che si trovava dentro o all’interno di un’auto parcheggiata accanto all’edificio era esplosa, ferendo quattro persone e distruggendo parte della struttura. La clinica appartiene ad American Reproductive Centers, un’azienda sanitaria presente in varie città californiane che fornisce servizi di fecondazione in vitro, test genetici e donazione di gameti.