L’FBI ha identificato il principale sospettato per l’esplosione vicino alla clinica per la fertilità a Palm Springs

L’FBI, la polizia federale statunitense, ha detto che il principale sospettato per l’esplosione di una bomba vicino a una clinica per la fertilità a Palm Springs, in California, è il 25enne Guy Edward Bartkus. L’FBI ha identificato Bartkus come l’unica persona uccisa dall’esplosione, e il cui corpo è stato trovato vicino a un’auto parcheggiata accanto alla clinica: secondo la polizia al momento dell’esplosione l’uomo stava tentando di trasmettere in diretta video su Internet quello che ora viene considerato un attacco terroristico. L’FBI ha detto che i post e i video riconducibili a Bartkus che ha analizzato suggeriscono che l’uomo avrebbe avuto un’ideologia «nichilista» e che il suo obiettivo fosse la clinica, ossia un luogo che aiuta a creare delle nuove vite.

Palm Springs si trova nel sud della California, circa 150 chilometri a sud-est di Los Angeles. La clinica danneggiata dall’esplosione appartiene ad American Reproductive Centers, un’azienda sanitaria presente in varie città californiane: fornisce servizi di fecondazione in vitro, test genetici e donazione di gameti. L’azienda ha fatto sapere che il laboratorio della struttura, dove sono conservati ovuli ed embrioni, non ha subito danni.