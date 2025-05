Una persona è morta nell’esplosione di un’auto a Palm Springs, in California

A Palm Springs, una città in California circa 150 chilometri a est di Los Angeles, una persona è morta e cinque sono state ferite nell’esplosione di un’auto in una zona in cui si trovano un ospedale e molti ambulatori medici, che ha anche danneggiato una clinica per la fecondazione assistita. La polizia della città ha definito l’esplosione come un atto intenzionale. L’identità della persona e un suo eventuale coinvolgimento nell’esplosione non sono stati comunicati dalle polizia. Secondo quanto scritto da un giornale locale l’esplosione si è sentita ad alcuni chilometri di distanza, ha generato un’alta colonna di fumo e ha sparso detriti in un raggio piuttosto ampio.