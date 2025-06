L’Unione Europea ha multato Glovo e Delivery Hero per aver formato un cartello

L’Unione Europea ha condannato a pagare una multa di rispettivamente 223 milioni e 105 milioni di euro le aziende di consegna a domicilio Delivery Hero e Glovo, accusate di aver formato un cartello, cioè un accordo commerciale per scambiarsi favori illeciti e limitare la concorrenza. È la prima volta che l’Unione assegna una multa per accordi di questo tipo, e la prima multa per un’azienda che ha sfruttato una quota azionistica in un’azienda concorrente per influenzarne le pratiche.

Gli accordi avevano avuto effetto dal 2018, quando Delivery Hero aveva acquisito una quota di minoranza di Glovo, al 2022, quando aveva terminato l’acquisto. Le due aziende hanno collaborato con l’indagine europea e hanno quindi ottenuto una multa ridotta. La Commissione aveva scoperto che le due aziende si erano accordate per non sottrarsi a vicenda dipendenti, condividere informazioni sensibili e dividere l’Unione Europea in zone in cui non farsi concorrenza a vicenda.