In Portogallo sono iniziate nuove ricerche sulla scomparsa di Madeleine McCann

Lunedì la polizia portoghese ha avviato alcune ricerche a Lagos, nel sud del Portogallo, nell’ambito dell’indagine su Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa il 3 maggio del 2007 in un albergo di Praia da Luz, nel sud del Portogallo, dove era in vacanza con la sua famiglia. La scomparsa di McCann fu un caso seguitissimo nel Regno Unito e nel resto del mondo: furono fatte le ipotesi più varie ma il caso rimane irrisolto e non si sa dove sia McCann né cosa le sia successo. Nel frattempo nel 2020 la polizia tedesca identificò come principale sospettato del suo rapimento Christian Brückner, un cittadino tedesco con alle spalle una lunga storia di crimini che viveva vicino al luogo in cui McCann soggiornava in vacanza coi genitori.

Formalmente Brückner non è stato incriminato per la scomparsa della bambina, ma potrebbe esserlo grazie alle prove raccolte durante le ricerche della polizia portoghese, richieste dalla procura tedesca con un ordine di indagine europeo, uno strumento con cui un paese membro dell’Unione può avviare indagini per presunti crimini compiuti in un altro stato. Le ricerche dureranno tutta la settimana, fino a venerdì 6 giugno, e verranno condotte soprattutto in un punto in cui si ritiene che Brückner abbia vissuto in un camper: la polizia portoghese ha detto che tutto il materiale raccolto nelle ricerche e nelle perquisizioni verrà consegnato alle autorità tedesche.