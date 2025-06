La quinta e ultima stagione di Stranger Things uscirà in tre parti tra novembre e gennaio

Netflix ha annunciato la data di uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things, una delle serie tv più popolari della piattaforma di streaming: in Italia i primi quattro episodi saranno disponibili dalle 2 di notte del 27 novembre, altri tre episodi usciranno il 26 dicembre, e l’episodio finale il 1º gennaio. Oltre alle date di uscita, Netflix ha pubblicato anche un breve trailer in cui ha mostrato alcune immagini della nuova stagione. La quarta stagione era uscita nel 2022, ed era stata divisa in due parti: una uscita a maggio e una a luglio.