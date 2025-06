La Cremonese è l’ultima squadra a essere promossa in Serie A, dopo Pisa e Sassuolo

Domenica sera la Cremonese ha battuto lo Spezia per 2-3: ha vinto i playoff della Serie B e dalla prossima stagione giocherà in Serie A. Aveva giocato in Serie A già dal 1993 al 1996 e poi di nuovo nella stagione 2022/2023. L’anno scorso era arrivata alla finale dei playoff della Serie B, ma aveva perso contro il Venezia.

Quest’anno sono state promosse in Serie A anche il Sassuolo e il Pisa, arrivate rispettivamente prima e seconda nel campionato di Serie B.