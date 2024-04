La locandina di presentazione della partita Venezia-Cremonese sembra quella di una mostra

Venerdì sera nella Serie B maschile di calcio si gioca Venezia-Cremonese. È una partita importante, perché le squadre sono rispettivamente terza e quarta in campionato, quando mancano quattro giornate alla fine. Le prime due classificate (per ora Parma e Como) saranno promosse direttamente in Serie A, mentre una terza squadra uscirà dai playoff, che si giocheranno tra le sei squadre dal terzo all’ottavo posto. Per il momento la classifica è: Parma 70, Como 67, Venezia 64, Cremonese 60. Per presentare la partita il Venezia ha creato una locandina esteticamente molto curata, pubblicandola sui social e attaccandola in giro per la città, come sempre fa con queste locandine: quella per la partita con la Cremonese su X (Twitter) è stata paragonata a quella di una mostra.

Non è la prima volta che succede: sono ormai un po’ di anni che il Venezia cura molto la sua immagine e il marketing, e le locandine che presentano le partite sui profili social della squadra e in giro per la città sono sempre molto riconoscibili – in un modo inusuale per una squadra di calcio – e raccolgono spesso apprezzamenti. Le magliette della squadra sono diventate un capo d’abbigliamento alla moda e in generale ci sono poche squadre di questa dimensione così attente alla comunicazione e all’estetica. Un’attenzione del genere, unita al fascino che viene solitamente attribuito alla città che rappresenta, ha permesso al club di essere apprezzato soprattutto all’estero e di avere ottimi risultati a livello commerciale.

Questo successo ha però anche diviso i tifosi locali, interessati più che altro ai risultati sportivi della squadra. Nel 2021, quando il Venezia era stato promosso in Serie A per la prima volta dopo quasi vent’anni, in città c’era stato molto entusiasmo. L’immediata retrocessione e la brutta prima parte dello scorso campionato di Serie B (chiuso poi con l’ottavo posto e la sconfitta al primo turno dei playoff) avevano generato diverse contestazioni da parte dei tifosi. Quest’anno il Venezia sta andando bene: può ancora raggiungere le prime due posizioni in classifica valide per la promozione diretta, e se non dovesse riuscirci con ogni probabilità giocherà i playoff per provare a tornare in Serie A.