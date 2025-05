Il Pisa è stato promosso in Serie A, dopo 34 anni

Domenica la squadra maschile di calcio del Pisa, che gioca in Serie B, ha ottenuto la certezza matematica della promozione nel prossimo campionato di Serie A, dopo 34 anni. Pur avendo perso 1-0 in trasferta contro il Bari, il Pisa è sicuro di mantenere l’attuale seconda posizione perché anche lo Spezia, terzo, ha perso (2-1 contro la Reggiana). Il divario tra le due squadre non può essere colmato nelle ultime due partite di campionato. La prima squadra in classifica è il Sassuolo, che si era già assicurato la promozione a metà aprile.

Già nel 2022 il Pisa si era avvicinato alla promozione: era arrivato terzo in campionato, ma aveva perso la finale dei playoff contro il Monza. Nei due campionati successivi si era posizionato a metà classifica. L’allenatore è l’ex attaccante del Milan Filippo Inzaghi (fratello di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter). Filippo Inzaghi finora ha faticato quando ha allenato in Serie A, mentre ha ottenuto buoni risultati soprattutto con squadre che avevano come obiettivo la promozione: per esempio nel 2020 riuscì a far passato in Serie A il Benevento, e nel 2017 passò dalla Serie C alla B con il Venezia.

Ogni anno alla fine del campionato di Serie B le prime due squadre accedono automaticamente alla Serie A, mentre la terza squadra promossa viene decisa attraverso i playoff (in sostanza un piccolo torneo a eliminazione diretta tra le squadre dalla terza all’ottava posizione).

Sempre domenica, il Monza ha perso contro l’Atalanta 0-4 ed è stato retrocesso in Serie B.