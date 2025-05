Trump ha detto che raddoppierà i dazi su acciaio e alluminio

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che raddoppierà i dazi su alluminio e acciaio imposti a tutti i paesi: passeranno dal 25 al 50 per cento, a partire dal 4 giugno. I dazi su acciaio e alluminio erano stati annunciati da Trump a febbraio, ed erano entrati in vigore un mese dopo.

Il presidente statunitense aveva spiegato che la misura era pensata per favorire la produzione statunitense, rendendo più svantaggioso comprare questi materiali all’estero. Da tempo però il settore metallurgico degli Stati Uniti è in crisi, e non è detto che nella situazione attuale riesca a soddisfare un eventuale aumento della domanda. Nelle settimane successive Trump aveva imposto anche molti altri dazi su varie merci provenienti dall’estero, che in parte aveva poi ridotto. Quelli su acciaio e alluminio erano però rimasti in vigore.

– Leggi anche: Parte dei dazi di Trump è tornata in vigore