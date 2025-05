Simon Yates ha vinto il Giro d’Italia sorprendendo tutti

Il ciclista inglese Simon Yates ha vinto la 108ª edizione del Giro d’Italia, assicurandosi la maglia rosa al termine della ventesima e ultima vera tappa della corsa, vinta dall’australiano Chris Harper. Con una prestazione inattesa e piuttosto spettacolare, Yates ha superato i due ciclisti che lo precedevano nella classifica generale: l’ecuadoriano Richard Carapaz e il messicano Isaac Del Toro, che era dato per favorito e aveva mantenuto la maglia rosa per undici tappe.

Nella tappa da Verrès a Sestrière, tra Piemonte e Valle d’Aosta, Yates ha recuperato molti secondi attaccando con decisione sulla salita più dura e rappresentativa del Giro: il cosiddetto Colle delle Finestre, uno dei passi di montagna più difficili e iconici del ciclismo su strada, situato nelle Alpi Cozie a oltre 2mila metri di altitudine. Per Yates è stata anche una sorta di rivincita simbolica: proprio sul Colle delle Finestre, nel 2018, era stato superato dal keniota Chris Froome, perdendo la maglia rosa.

Di fatto quella di sabato è stata anche l’ultima vera tappa del Giro. Domenica nel centro di Roma si correrà infatti la cosiddetta passerella: una tappa interamente in pianura, corsa a basso ritmo, in cui in sostanza si festeggia il vincitore della corsa.

Yates ha 32 anni ed è un ciclista molto esperto, ma non era considerato tra i probabili vincitori del giro: analisti e addetti ai lavori davano per favoriti altri corridori, come lo sloveno Primož Roglič e lo spagnolo Juan Ayuso. Prima di ora aveva ottenuto il suo successo più importante nel 2018 con la vittoria della Vuelta a España, che insieme al Giro e al Tour de France è una delle corse a tappe più prestigiose al mondo.

Questa edizione del Giro è stata in parte condizionata dalla mancata partecipazione dello sloveno Tadej Pogačar, il ciclista più forte in attività, e di due dei suoi principali avversari, il danese Jonas Vingegaard e il belga Remco Evenepoel.

La loro assenza da un lato ha privato il pubblico di tre favoriti per la vittoria, ma dall’altro ha reso la corsa imprevedibile e combattutissima fino alla fine. Anche se ha chiuso al secondo posto, la sorpresa più grande del Giro è stata probabilmente Del Toro: nonostante la giovane età – 21 anni – ha mostrato una straordinaria intelligenza tattica, dosando con saggezza le energie e riuscendo a mantenere la maglia rosa per ben 11 tappe.

– Leggi anche: Il Giro d’Italia con o senza Tadej Pogačar