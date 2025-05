Martedì il ciclista sloveno Primož Roglič si è ritirato dal Giro d’Italia dopo essere caduto durante la sedicesima tappa. Roglič era inizialmente considerato uno dei favoriti per la vittoria del Giro, ma durante le recenti tappe aveva dimostrato di non essere nelle condizioni fisiche migliori per gareggiare: si era già ipotizzato un suo possibile ritiro, dato che era già caduto due volte ed era decimo nella classifica generale. La sedicesima è una tappa di montagna (cioè con tante salite e discese) e la pioggia iniziale l’ha resa ancor più complicata da affrontare, tant’è che ci sono state altre cadute oltre a quella di Roglič.

Roglič ha 35 anni e ha già vinto una volta il Giro d’Italia, nel 2023, e quattro volte la Vuelta di Spagna (che insieme a Giro e Tour de France è un Grande Giro, cioè una delle più importanti corse ciclistiche a tappe). È in genere molto regolare nei suoi risultati, seppur piuttosto avvezzo a cadute come quelle degli ultimi giorni.

