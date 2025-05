Il cancelliere tedesco Merz ha detto che non ci sono più limiti alla gittata delle armi inviate dai paesi occidentali all’Ucraina

Lunedì il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto che i paesi occidentali non metteranno più limiti alla gittata delle armi che invieranno all’Ucraina per difendersi dalla Russia. Missili a lunga gittata permettono all’Ucraina di colpire obiettivi nemici a centinaia di chilometri di distanza, anche in territorio russo. Merz ha detto che hanno acconsentito i governi di Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti: sono i principali paesi fornitori di armi all’Ucraina e, tra di loro solo la Germania non ha ancora inviato missili a lunga gittata all’Ucraina.

La novità annunciata da Merz vuol dire che la Germania potrebbe dare all’Ucraina i missili da crociera Taurus di cui dispone, che possono colpire obiettivi fino a una distanza di 500 chilometri: sarebbe un grande cambiamento rispetto al suo predecessore Olaf Scholz, che invece aveva a lungo detto di non volere inviare i missili Taurus all’Ucraina per timore di un’escalation della guerra.