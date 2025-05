Il Giappone ha limitato la pratica di dare nomi illeggibili ai figli

Da lunedì in Giappone è in vigore un regolamento che limita la pratica che si era diffusa negli ultimi anni di dare ai figli nomi con pronunce peculiari basate su interpretazioni fantasiose dei caratteri con cui vengono scritti. In Giappone i nomi sono scritti con i caratteri kanji (la scrittura giapponese prevede vari tipi di caratteri): per ogni kanji esistono diverse pronunce possibili, anche completamente diverse l’una dall’altra. Nel caso dei nomi che sono stati vietati, detti kira-kira (cioè “scintillanti”, perché “brillano di originalità”), i genitori sceglievano una pronuncia totalmente diversa da quelle tipicamente considerate per il carattere con cui si scrive il nome, talvolta ricorrendo anche a riferimenti della cultura pop.

Ora alla lista di kanji usati per dare i nomi sarà aggiunta una serie di pronunce fonetiche standard, e ai genitori sarà richiesto di riferire alle autorità la pronuncia scelta: quelle che si discostano troppo dalle letture tradizionali saranno vietate. Ci sarà comunque un certo grado di flessibilità, e i nomi fantasiosi ma legati a usi comuni dei caratteri saranno ammessi. La pratica dei nomi kira-kira si è diffusa a partire circa dagli anni Novanta e ha causato molti dibattiti nella società giapponese, in cui comunque la maggioranza delle persone favorisce una sua limitazione, secondo i sondaggi.

