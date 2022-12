Dopo 25 anni la serie animata dei Pokémon cambierà protagonisti: non saranno più Ash e Pikachu

Dopo 25 anni la serie animata dei Pokémon cambierà i suoi personaggi principali: dal prossimo anno non ci saranno più Ash e il suo fedele Pokémon Pikachu, che erano stati i protagonisti della serie nel corso di 25 stagioni. La serie animata era stata creata sulla scia del successo dei videogiochi pubblicati in Giappone nel febbraio 1996. I primi episodi erano andati in onda in Giappone nell’aprile del 1997, e in Italia solo nel gennaio del 2000.

Tutta la serie ruota intorno alla storia di un ragazzino di nome di Ash Ketchum, che accompagnato dal suo Pokémon Pikachu deve fare quello che si faceva nei videogiochi: catturare Pokémon, farli allenare, combattere e diventare il più forte allenatore di Pokémon. La storia di Ash e Pikachu si concluderà con una stagione di 11 episodi che andrà in onda in Giappone a partire dal 13 gennaio prossimo. Nel corso del 2023 arriverà una nuova serie con nuovi protagonisti al loro posto.

