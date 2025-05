Sabato non c’è stata una notizia che abbia spiccato sulle altre, è piuttosto evidente confrontando le prime pagine dei quotidiani di domenica: i titoli sono dedicati a molte questioni diverse. C’è chi ha dedicato l’apertura del giornale alla catastrofica situazione della Striscia di Gaza (per cui ieri in Italia c’è stata la protesta “dei sudari”, a cui hanno aderito anche molti comuni), chi agli ultimi attacchi russi su Kiev, avvenuti ore dopo l’inizio del grande scambio di prigionieri con l’Ucraina, chi al film vincitore del festival di Cannes: It Was Just an Accident di Jafar Panahi. Tra i quotidiani locali, il Mattino ha fatto una nuova prima pagina sullo Scudetto al Napoli.