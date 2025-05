Nel primo giorno delle elezioni comunali l’affluenza è stata del 43,85 per cento

Domenica 25 maggio è stato il primo giorno delle elezioni per rinnovare sindaco e consiglio comunale in 117 comuni italiani nelle regioni a statuto ordinario e in 9 comuni della Sicilia (che è a statuto speciale): tra questi ci sono anche 4 capoluoghi di provincia, Genova (che è anche capoluogo di regione), Ravenna, Taranto e Matera. Alle 23, cioè al momento di chiusura dei seggi, l’affluenza registrata è stata del 43,85 per cento, meno del 49,36 per cento della precedente tornata elettorale: in una parte dei comuni interessati le elezioni precedente si erano però tenute in un giorno solo. Si vota ancora lunedì 26, dalle 7 alle 15.

