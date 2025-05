Alessandra Mussolini lascerà Forza Italia e passerà alla Lega

Alessandra Mussolini, ex parlamentare ed europarlamentare, oltre che nipote di Benito Mussolini, lascerà Forza Italia e passerà alla Lega. Lo ha annunciato in una nota il direttivo regionale della Lega Lazio. Mussolini, che ha 62 anni, ha cambiato vari partiti nella sua carriera politica: aveva iniziato con il Movimento Sociale Italiano, poi era passata ad Alleanza Nazionale e infine a Forza Italia (con una breve esperienza in una partito da lei stessa fondato, Azione Sociale). Il passaggio alla Lega verrà formalizzato nei prossimi giorni. Per ora Mussolini non ha commentato la decisione di lasciare Forza Italia.