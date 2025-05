Dal prossimo 10 luglio lo stilista italiano Pierpaolo Piccioli sarà il nuovo direttore creativo di Balenciaga. Piccioli ha 57 anni e ha lavorato per 25 a Valentino, dove era stato anche a lungo direttore creativo. Aveva lasciato l’azienda l’anno scorso, succeduto da Alessandro Michele.

Nei suoi anni a Valentino, Piccioli era stato molto apprezzato da critica e pubblico per l’originalità e l’eleganza delle sue collezioni, ma anche per il suo impegno per l’inclusività nella scelta dei modelli e per la valorizzazione del lavoro delle sarte e dei sarti del suo atelier. Il suo stile, che guarda principalmente a modelli tradizionali, è considerato piuttosto diverso da quello tipico di Balenciaga, che negli ultimi anni ha raggiunto un notevole successo grazie a un’estetica innovativa e vicina al mondo dello street wear.

Il successo recente di Balenciaga è legato anche alla direzione creativa di Demna Gvasalia, che lascerà l’incarico dopo la presentazione della prossima collezione per assumerlo invece a Gucci. Balenciaga è un’azienda spagnola ma è controllata dal gruppo francese Kering, che possiede anche Gucci.

