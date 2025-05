Un veliero si è scontrato col ponte di Brooklyn

Sabato sera a New York un veliero della marina messicana si è scontrato contro il ponte di Brooklyn: due persone sono morte e 22 sono si sono ferite, due delle quali ricoverate in gravi condizioni. La nave, chiamata Cuauhtémoc come l’ultimo sovrano azteco, si stava spostando sull’East river in direzione del ponte, quando i suoi tre alberi hanno urtato la parte bassa della struttura e si sono spezzati, cadendo sul ponte della nave.

Lo scontro è avvenuto attorno alle 20:30 (in Italia le 2:30). Il veliero, inizialmente ancorato al molo 17, poco distante dal ponte di Brooklyn, si sarebbe dovuto dirigere verso sud, cioè verso il porto, per poi proseguire verso l’Islanda. Ha invece navigato nella direzione opposta: per ora non è chiaro il motivo.

Il sindaco di New York Eric Adams ha scritto che sulla nave è mancata la corrente, e le autorità hanno parlato in conferenza stampa di un «guasto meccanico». Il National Transportation Safety Board, l’agenzia governativa statunitense che si occupa di incidenti sui mezzi di trasporto come navi, aerei o ferrovie, ha aperto un’indagine.

La nave era salpata lo scorso 6 aprile da Acapulco ed era impegnata in un giro intorno al mondo che sarebbe dovuto durare 254 giorni e arrivare in 15 paesi. È usata come nave scuola, per addestrare cioè marinai, capitani e ufficiali della marina messicana (un po’ come la Amerigo Vespucci della Difesa italiana). A bordo c’erano 277 persone.