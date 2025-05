Almeno 9 persone sono state uccise da un attacco russo contro un autobus nel nord-est dell’Ucraina

Nelle prime ore di sabato la Russia ha compiuto un attacco con droni nel nord-est dell’Ucraina, nella regione di Sumy, in cui ha colpito un autobus: nell’attacco sono stati uccisi almeno 9 civili, e 4 sono stati feriti. L’attacco è stato compiuto a poche ore dalla fine dei primi negoziati diretti e pubblici fra Russia e Ucraina dopo oltre tre anni di guerra, che si erano tenuti venerdì a Istanbul, in Turchia: i negoziati si sono conclusi senza grossi passi avanti, e con solo un accordo per lo scambio di 1.000 prigionieri di guerra.