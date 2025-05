Il calciatore francese dell’Udinese Oumar Solet è indagato per violenza sessuale: è accusato dalla procura di Udine di aver violentato una donna nel suo appartamento nella notte di domenica, dopo una serata trascorsa in un locale. Solet ha 25 anni e gioca come difensore nell’Udinese da gennaio. Insieme a Solet sono indagati altri due suoi amici che, secondo l’accusa, avrebbero partecipato alla violenza. Né il calciatore né l’Udinese per ora hanno commentato la vicenda.