La figlia di un imprenditore nel settore delle criptovalute è sfuggita a un tentativo di rapimento a Parigi

Martedì mattina a Parigi la figlia di Pierre Noizat, cofondatore della piattaforma francese di scambio di criptovalute Paymium, è sfuggita a un tentativo di rapimento da parte di un gruppo di uomini a volto coperto, che poi sono scappati a bordo di un furgoncino. L’attacco è avvenuto in strada, nell’11esimo arrondissement (un quartiere piuttosto centrale della città), ed è stato ripreso da alcuni abitanti della via: nei video si vede la donna venir tirata verso un furgone bianco da tre uomini, mentre suo marito cerca di liberarla. In seguito all’intervento di alcuni passanti i rapitori sono fuggiti a bordo del veicolo. Uno di loro aveva con sé una pistola giocattolo, rimasta in strada. La coppia aveva con sé anche il figlio di due anni, che era stato affidato a dei commercianti all’inizio del rapimento e non compare nel video.

Negli ultimi cinque mesi in Francia ci sono stati tre rapimenti di familiari di persone che lavorano nel settore delle criptovalute, e più in generale episodi di questo tipo sono aumentati nell’ultimo anno in diversi paesi. In tutti e tre i casi i rapitori avevano chiesto un riscatto in criptovalute, ma la polizia era riuscita a liberare le persone coinvolte prima che questo venisse pagato.

– Leggi anche: I rapimenti di persone vicine al settore delle criptovalute