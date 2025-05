La Germania ha arrestato tre cittadini ucraini sospettati di pianificare azioni di sabotaggio per conto della Russia

Due cittadini ucraini sono stati arrestati in Germania e uno in Svizzera perché sospettati dalla polizia di aver pianificato atti di sabotaggio per conto della Russia. Secondo la polizia, avrebbero cercato di spedire in Ucraina pacchi esplosivi tramite servizi postali, che sarebbero poi dovuti esplodere durante il viaggio. Le agenzie di controspionaggio di diversi paesi europei hanno detto che dopo l’invasione dell’Ucraina la Russia ha aumentato le operazioni di destabilizzazione e sabotaggio, anche tramite il reclutamento dei residenti dei paesi in cui avvengono queste azioni.

