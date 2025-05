Gli Stati Uniti venderanno all’Arabia Saudita armi per un valore di 142 miliardi di dollari

Gli Stati Uniti hanno annunciato un accordo commerciale con l’Arabia Saudita con cui le venderanno armi e tecnologie militari dal valore complessivo di 142 miliardi di dollari, cioè oltre 127 miliardi di euro. Non è stato specificato in quanti anni avverranno le vendite. L’accordo è stato firmato dal principe ereditario saudita Mohamed bin Salman (che di fatto governa il paese da anni) e dal presidente statunitense Donald Trump, che martedì è arrivato in Arabia Saudita nell’ambito di un viaggio in cui visiterà anche il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti.

L’Arabia Saudita è governata da un regime estremamente repressivo, e negli anni scorsi è stata accusata di aver ucciso centinaia di civili in Yemen nei bombardamenti contro gli Houthi, la milizia alleata dell’Iran che governa gran parte del paese.

Contestualmente sono stati firmati diversi altri accordi fra i governi e le aziende dei due paesi, per un valore complessivo di 600 miliardi di dollari (538 miliardi di euro). Gli obiettivi di Trump in effetti più che diplomatici sono economici: infatti viaggia con al seguito vari imprenditori e dirigenti statunitensi, fra cui Elon Musk e Sam Altman, il capo di OpenAI, l’azienda che ha sviluppato ChatGPT.

