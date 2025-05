Il tabellone e gli orari dei playoff della Serie A di basket

Domenica sera si è conclusa la stagione regolare del campionato di Serie A maschile di basket, e sono stati definiti gli accoppiamenti per i quarti di finale dei playoff, la fase finale a cui partecipano le otto prime classificate e che inizieranno il 17 maggio. Le prime quattro squadre del campionato giocano in casa le prime due gare e si gioca al meglio delle cinque partite, cioè passa il turno la squadra che ne vince per prima tre. Per definire il tabellone dei playoff si è atteso fino all’ultima giornata di campionato, che quest’anno è stato molto equilibrato, e quindi senza posizioni definite fino all’ultimo.

Gli accoppiamenti per i playoff sono stati fatti secondo il sistema delle teste di serie: la Virtus Bologna, che è arrivata prima in campionato, giocherà contro la Reyer Venezia, ottava; la Trapani Shark, che è arrivata seconda, giocherà contro la Pallacanestro Reggiana, settima; la Germani Brescia, che è arrivata terza, giocherà contro la Pallacanestro Trieste, quinta; infine, l’Aquila Basket Trento, che è arrivata quarta, giocherà contro i campioni in carica dell’Olimpia Milano, che quest’anno è arrivata quinta.

Sono già stati definiti gli orari delle prime tre gare dei quarti di finale, e sono stati definiti i giorni in cui si giocheranno le eventuali gare 4 e 5 dei quarti di finale e quelli in cui si giocheranno le semifinali e le finali.

Quarti di finale – GARA 1

Sabato 17 Maggio

ore 18:00

Aquila Basket Trento – Olimpia Milano [DAZN, DMAX]

ore 20:00

Germani Brescia – Pallacanestro Trieste [DAZN, Eurosport 2]

ore 20:45

Trapani Shark – Pallacanestro Reggiana [DAZN, DMAX]

Domenica 18 Maggio

ore 20:45

Virtus Bologna–Reyer Venezia [DAZN, DMAX]

Quarti di finale – GARA 2

Lunedì 19 Maggio

ore 20:00

Aquila Basket Trento – Olimpia Milano [DAZN, Eurosport 2]

ore 20:30

Trapani Shark – Pallacanestro Reggiana [DAZN]

ore 20:45

Germani Brescia – Pallacanestro Trieste [DAZN, DMAX]

Martedì 20 Maggio

ore 20:30

Virtus Bologna – Reyer Venezia [DAZN, Eurosport 2]

Quarti di finale – GARA 3

Giovedì 22 Maggio

ore 19:30

Pallacanestro Trieste – Germani Brescia [DAZN]

ore 20:00

Pallacanestro Reggiana – Trapani Shark [DAZN, Eurosport 2]

ore 20:45

Olimpia Milano – Aquila Basket Trento [DAZN, DMAX]

Venerdì 23 Maggio

ore 20:45

Reyer Venezia – Virtus Bologna [DAZN, DMAX]

Un’eventuale gara 4 si giocherà tra sabato 24 e domenica 25 maggio e un’eventuale gara 5 tra lunedì 26 e martedì 27 maggio.

Le semifinali si giocheranno venerdì 30 e sabato 31 maggio (gara 1), domenica 1 e lunedì 2 giugno (gara 2) e mercoledì 4 e giovedì 5 giugno (gara 3). Un’eventuale gara 4 si giocherà tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, mentre un’eventuale gara 5 si giocherà tra domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Le finali di Serie A, invece, si giocheranno giovedì 12 giugno (gara 1), sabato 14 giugno (gara 2) e martedì 17 giugno (gara 3). Un’eventuale gara 4 ci sarà giovedì 19 giugno, mentre un’eventuale gara 5 ci sarà domenica 22 giugno.