Weekly Beasts

Una delle fotografie di animali di questa settimana è stata scattata sull’Alpe di Siusi, l’altopiano alpino più esteso d’Europa, precisamente a Castelrotto, in Alto Adige. È una mucca in alpeggio, con le Dolomiti sullo sfondo, che gioca con Matthias Rier, allevatore e agricoltore che insieme alla moglie Margareth e ai loro tre figli gestisce il maso Marmsolerhof, un tipico maso altoatesino in cui si alleva bestiame da latte. Poi c’è un maialino in braccio alla cantante Jessie Murph agli Academy of Country Music Awards; una foca che sbuca dall’acqua con in bocca quel che resta di un pesce; un gatto con un paio di cuffie molto buffe che lo proteggono dai rumori di una fiera di animali domestici e infine un gabbiano che sembra stia per attaccare un drone (e poi l’ha veramente attaccato): se la persona più fotografata della settimana è stata il neoeletto papa Leone XIV, l’animale protagonista di questi giorni, di certo il più ripreso dalle telecamere, è stato proprio lui, il gabbiano.