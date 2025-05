Un medico che lavorava nella provincia di Milano è stato condannato a 10 anni di carcere per abusi sessuali su nove pazienti

Il giudice dell’udienza preliminare (gup) di Milano ha condannato a 10 anni di carcere un uomo che lavorava come guardia medica, accusato di aver compiuto abusi sessuali su nove pazienti. Il medico condannato ha 42 anni e lavorava in vari ambulatori tra Milano, San Giuliano Milanese e San Donato, in periferia. Secondo l’accusa violentava le pazienti con il pretesto di visitarle. L’uomo era agli arresti domiciliari da novembre del 2023: è stato riconosciuto colpevole di tutte le accuse alla fine di un processo svolto con il rito abbreviato.