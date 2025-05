Celebripost

Questa settimana è cominciata con il Met Gala, la più dispendiosa e scenografica serata di beneficenza del mondo della moda; abbiamo raccolto qua le fotografie delle celebrità in arrivo sul red carpet (anzi, è un “blue carpet”), ma in questa raccolta settimanale ne abbiamo aggiunta qualcuna di gruppo, durante la cena. C’è stata la prima di Mission: Impossible – The Final Reckoning, in cui valeva la pena fotografare Tom Cruise, il regista Christopher McQuarrie e gli altri membri del cast Hayley Atwell, Simon Pegg, Pom Klementieff e Greg Tarzan Davis; ci sono stati i David di Donatello, dove si sono visti anche Kylie Jenner e Timothée Chalamet; e i festeggiamenti per il Giorno della Vittoria, sia a Londra che in Russia, con il regista Oliver Stone alla parata di Mosca. Infine George Clooney, che ha compiuto pochi giorni fa 64 anni, che gioca a softball, Nicole Kidman e il marito Keith Urban agli Academy of Country Music Awards, e non poteva mancare la persona più fotografata in assoluto di questa settimana.