L’elezione del nuovo papa, lo statunitense Robert Francis Prevost che ha scelto il nome Leone XIV, è la notizia in apertura sui siti dei giornali di mezzo mondo. Lo è in particolare su molti giornali in Europa, negli Stati Uniti e nei paesi a maggioranza cristiana, incluso il Perù, di cui Prevost ha peraltro la cittadinanza e in cui ha lavorato a lungo come missionario.

L’Osservatore Romano, lo storico quotidiano del Vaticano, ha anche pubblicato un’edizione straordinaria.

