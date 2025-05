È iniziato il cessate il fuoco di tre giorni dichiarato dalla Russia

Alla mezzanotte di giovedì è iniziato il cessate il fuoco in Ucraina dichiarato dalla Russia nei giorni scorsi: durerà tre giorni, fino alle 23:59 del 10 maggio. Il governo russo ha legato il cessate il fuoco alle celebrazioni per l’80esimo anniversario del Giorno della Vittoria, in cui il 9 maggio di ogni anno la Russia festeggia la sconfitta della Germania nazista e la fine della Seconda guerra mondiale. In passato la Russia aveva sfruttato questa occasione per aumentare gli attacchi contro l’Ucraina, in modo da poter dire di aver ottenuto dei risultati.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito l’annuncio del cessate il fuoco «un nuovo tentativo di manipolazione» e ha aggiunto che non dovrebbe limitarsi a qualche giorno, ma che deve essere «immediato, totale e incondizionato per almeno 30 giorni». Questa proposta era già stata fatta a marzo, ma la Russia aveva rifiutato, prendendo tempo.