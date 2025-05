Dalla Turchia non è più accessibile l’account X di Ekrem Imamoglu

Da giovedì non è più accessibile in Turchia l’account su X dell’ex sindaco di Istanbul e principale leader dell’opposizione Ekrem Imamoglu, arrestato a marzo del 2025 in quello che è stato ampiamente considerato un tentativo di ostacolare la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2028. Da allora Imamoglu si trova in prigione, ma il suo account principale, che è seguito da 9,7 milioni di persone, era rimasto attivo grazie ai suoi collaboratori e ai messaggi che lui stesso inviava dal carcere attraverso i suoi avvocati.

L’agenzia responsabile delle comunicazioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che l’account è stato bloccato su richiesta del tribunale di Istanbul e che durerà fino alla fine della detenzione preventiva di Imamoglu. Le autorità turche accusano Imamoglu di usare il suo account X, dove spesso pubblica tweet in cui esorta i suoi sostenitori a manifestare e opporsi al regime di Erdogan, per incitare a commettere crimini. Il team legale di X ha detto di aver dovuto rispettare l’ordine ma di aver a sua volta presentato una richiesta formale al tribunale di Istanbul per eliminare il blocco.

