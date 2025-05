Il Venezuela ha liberato Alfredo Schiavo, cittadino italo-venezuelano detenuto da cinque anni a Caracas

Il Venezuela ha liberato Alfredo Schiavo, un cittadino italo-venezuelano che era detenuto da cinque anni a Caracas. La liberazione è stata mediata dalla Comunità di Sant’Egidio, influente associazione cattolica di volontariato: Schiavo, che ha 67 anni ed è figlio di italiani emigrati in Venezuela negli anni Cinquanta, è stato liberato per motivi umanitari, dato che negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano peggiorate. Arriverà in Italia nel pomeriggio di martedì. Era in carcere dal 2020 dopo essere stato condannato per il suo presunto coinvolgimento in un tentato colpo di stato del 2019 organizzato da ex soldati americani e disertori venezuelani. Attualmente in Venezuela ci sono sette persone con cittadinanza italiana detenute: tra loro anche il cooperante italiano Alberto Trentini, arrestato a novembre con accuse di cospirazione, e di cui si hanno pochissime notizie.