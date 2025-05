Una giudice ha stabilito che Apple ha violato un’ordinanza in base a cui avrebbe dovuto permettere pagamenti esterni all’App Store

Apple ha violato l’ordinanza con cui un tribunale federale della California aveva stabilito che l’azienda avrebbe dovuto permettere metodi di pagamento esterni all’App Store, il negozio online da cui le app possono essere scaricate su iPhone e iPad. Lo ha deciso mercoledì una giudice dello stesso tribunale nell’ambito del processo di antitrust contro Apple avviato da Epic Games, la società che produce il popolare videogioco Fortnite.

Visto che sugli acquisti effettuati all’interno dell’App Store Apple fa pagare agli sviluppatori una commissione fino al 30 per cento, Epic aveva introdotto nell’app di Fortnite un servizio di pagamenti interno differente. In risposta Apple aveva cancellato il videogioco dall’App Store, e quindi Epic aveva accusato Apple di abuso di posizione dominante. Nel 2021 la giudice Yvonne Gonzalez Rogers aveva deciso che la pratica di Apple fosse anticoncorrenziale, e aveva ordinato all’azienda di permettere agli sviluppatori delle app per iPhone e iPad di reindirizzare gli utenti verso servizi di pagamento esterni all’App Store.

Secondo la giudice, tuttavia, Apple ha aggirato l’ordinanza, anche attraverso messaggi pop-up che avvertivano gli utenti dei potenziali rischi dei link esterni, per scoraggiare i pagamenti al di fuori di Apple. Adesso Rogers ha stabilito che Apple non potrà più incassare commissioni dalle vendite al di fuori dell’App Store: ha inoltre impedito all’azienda di sviluppare pulsanti o link che scoraggino l’acquisto di app al di fuori dello store, e ha chiesto al procuratore distrettuale di indagare l’azienda per oltraggio alla corte. In un comunicato, Apple ha fatto sapere di essere in forte disaccordo con la decisione: ha detto che rispetterà l’ordine della corte, ma che farà appello.

