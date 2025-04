Una donna è stata arrestata per aver ucciso la figlia di sette mesi gettandola dal balcone a Misterbianco, in provincia di Catania

A Misterbianco, nella città metropolitana di Catania, una donna è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso la figlia di sette mesi gettandola dal balcone. La bambina è morta prima dell’arrivo in ospedale. L’accusa nei confronti della donna, 40 anni, è di omicidio volontario aggravato.

Secondo quanto riferito dall’ANSA, la donna aveva disturbi mentali, motivo per cui era seguita da un amministratore di sostegno, che serve a tutelare le persone considerate non in grado, per infermità o altri motivi, di prendersi cura di sé. Dopo l’episodio il padre della bambina ha avuto un malore ed è stato portato in ospedale. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22.