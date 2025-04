La calciatrice della Juventus Sara Gama ha detto che si ritira

Lunedì sera Sara Gama, una delle calciatrici più note e forti in Italia, ha annunciato che a fine stagione smetterà di giocare a calcio a livello professionale. Gama ha 36 anni, di ruolo è difensora centrale, è stata capitana della Juventus e, fino all’anno scorso, anche della Nazionale italiana. Alla Juventus era arrivata nell’estate del 2017, cioè quando fu fondata la squadra femminile, e in questi anni ha vinto sei Scudetti (l’ultimo dei quali la settimana scorsa), quattro Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, tutte da capitana.

In precedenza aveva vinto anche uno Scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe con Brescia, e aveva giocato in Italia per Tavagnacco e Chiasiellis e all’estero, seppur per poche partite, con il Pali Blues, squadra di Los Angeles, e con il Paris Saint-Germain. In Nazionale ha totalizzato 135 presenze, partecipando ai Mondiali del 2019 in Francia e a quattro Europei; con l’under-19 vinse gli Europei nel 2009.

Gama è stata una calciatrice conosciuta e apprezzata anche per l’impegno fuori dal campo, nella lotta al razzismo (è figlia di un congolese e di una triestina) e nell’impegno per i diritti delle calciatrici. Ha avuto varie cariche istituzionali nel calcio: consigliera federale della Federazione italiana gioco calcio dal 2018, vicepresidente dell’Associazione italiana calciatori dal 2020, membro della Commissione nazionale atleti del Comitato olimpico dal 2021; grazie a questi incarichi, ha dato un contributo fondamentale all’approvazione del professionismo anche per le calciatrici in Italia.