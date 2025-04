In Spagna almeno 4 persone sono morte per cause riconducibili al grosso blackout di lunedì

Almeno 4 persone sono morte in Spagna per cause collegabili al grosso blackout che lunedì ha lasciato senza elettricità per ore il paese e gran parte del Portogallo: una donna di 56 anni a Madrid e una famiglia di tre persone in Galizia, nel nordovest della Spagna. In tutti questi casi verranno fatti degli accertamenti per ricostruire con esattezza cosa è successo e stabilire il nesso di causalità con il blackout.

La donna è morta in un incendio che si è generato attorno alle 22 nel suo appartamento nel quartiere Carabanchel e che è stato probabilmente causato da una candela che la 56enne aveva acceso per illuminare e che ha dimenticato di spegnere prima di andare a dormire. Tredici persone nel suo condominio sono state soccorse per intossicazione da fumo, cinque sono state ricoverate. In Galizia una coppia di 81 e 77 anni e il loro figlio di 56 sono morti per aver inalato del monossido di carbonio, che si è probabilmente diffuso nella loro casa per un malfunzionamento nel generatore di corrente.

C’è infine una quinta morte le cui cause sono ancora da accertare. Ad Alzira (Valencia) una donna di 46 anni affetta da una malattia che le imponeva di essere collegata a un respiratore per diverse ore al giorno è morta pochi minuti dopo il blackout. La famiglia ha collegato la morte della donna direttamente al blackout, mentre la Comunità Valenciana (l’amministrazione regionale) ha detto che la donna non era completamente dipendente dal respiratore, e che aveva varie patologie.