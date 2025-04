Anche domenica le notizie legate alla morte di papa Francesco sono quelle che hanno più spazio sulle prime pagine dei quotidiani, compresi quelli locali, – per la stragrande maggioranza – e gli sportivi. Le fotografie del funerale del papa o del corteo funebre per le strade di Roma compaiono in apertura su tutti i giornali insieme al colloquio tra il presidente degli Stati Unti Donald Trump e quello dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, avvenuto all’interno della basilica di San Pietro. Più di una prima pagina lo definisce «il miracolo di Francesco», visto come era andato male l’ultimo incontro di persona tra i due capi di stato, a Washington.