I soldati alla frontiera fra India e Pakistan in Kashmir si sono sparati per il secondo giorno consecutivo

Soldati indiani e pakistani in Kashmir si sono scambiati colpi di armi da fuoco per il secondo giorno consecutivo. Gli scontri, in cui non sono stati segnalati feriti, seguono un attacco armato nella regione in cui martedì erano stati uccisi 26 turisti: secondo l’India il gruppo islamista che l’ha compiuto sarebbe sostenuto dal Pakistan. Nei giorni scorsi l’India aveva annunciato gravi ritorsioni contro il Pakistan e contro i cittadini pakistani nel paese.

Le relazioni fra i due paesi sono da sempre pessime, anche a causa delle dispute attorno alla regione montuosa del Kashmir, che è di fatto divisa fra i due ma che entrambi rivendicano interamente. Gli spari fra i soldati sono avvenuti sui due lati della “linea di controllo”, la linea di demarcazione militare che divide la parte del Kashmir amministrata dall’India da quella amministrata dal Pakistan.

– Leggi anche: Che posto è Pahalgam, nel Kashmir