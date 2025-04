Il Bologna è in finale di Coppa Italia, per la prima volta da più di 50 anni

Il Bologna ha vinto 2 a 1 contro l’Empoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e si è qualificato per la finale, dove affronterà il Milan; all’andata aveva vinto 3-0. Il primo gol è stato fatto al settimo minuto dal centrocampista Giovanni Fabbian, il secondo all’86esimo dall’attaccante Thijs Dallinga. Il gol dell’Empoli è stato fatto al 33esimo minuto dal centrocampista Viktor Kovalenko. La finale si giocherà mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

È un risultato notevole, se si considera che il Bologna non raggiungeva la finale di Coppa Italia da 51 anni, da quando cioè nel 1974 la vinse per la seconda e finora ultima volta. Già nella scorsa stagione, con Thiago Motta come allenatore, il Bologna era stato una delle squadre più sorprendenti ed entusiasmanti della Serie A, e aveva ottenuto una storica qualificazione alla Champions League. In questa stagione, con Vincenzo Italiano come allenatore, sta andando forse ancor meglio: è quarto in campionato e gioca un calcio intenso e spettacolare; domenica scorsa ha battuto l’Inter prima in classifica.

Per arrivare in finale il Bologna, oltre all’Empoli, ha eliminato l’Atalanta e il Monza; il Milan invece ha eliminato Sassuolo, Roma e Inter.

