Il Milan è la prima finalista di Coppa Italia

Mercoledì sera il Milan ha battuto per 3-0 l’Inter nella partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia ed è quindi la prima squadra qualificata per la finale che si giocherà il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Il Milan è andato in vantaggio al 37esimo con un gol di testa di Luka Jović, che all’inizio del secondo tempo ha segnato un secondo gol; la partita si è chiusa alla fine del secondo tempo con un terzo gol di Tijjani Reijnders. L’andata era finita 1-1. L’altra finalista sarà decisa nella partita di ritorno Bologna-Empoli, in programma giovedì sempre alle 21. All’andata aveva vinto il Bologna 3-0.

