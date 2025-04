Un altro giorno in Vaticano, in foto

Giovedì è stata la seconda giornata di visite al corpo di papa Francesco, esposto nella basilica di San Pietro. Sono iniziate alle 7 del mattino, un’ora e mezza dopo la chiusura delle visite del giorno prima, prolungate a causa del gran numero di persone in fila: alcune fotografie della raccolta di oggi sono state scattate di notte o nelle primissime ore del giorno. Ci sono poi ragazzi che riposano sul marciapiede, poliziotti in uniforme cerimoniale, cardinali che stanno arrivando in Vaticano da tutto il mondo e ovviamente, i giornalisti.