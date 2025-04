La Repubblica Dominicana ha arrestato in ospedale 87 donne haitiane incinte o che avevano partorito da poco per espellerle dal paese

La Repubblica Dominicana ha arrestato 48 donne incinte e 39 altre donne in travaglio o puerpere, cioè che avevano partorito da poco, insieme a 48 minorenni che erano con loro. Le persone arrestate sono migranti irregolari haitiani e si trovavano negli ospedali dominicani: il governo vuole espellerle dal paese e alcune di loro sono già stata rimpatriate.

Haiti e la Repubblica Dominicana sono i due paesi in cui è divisa l’isola caraibica di Hispaniola. Haiti è uno dei paesi più poveri del mondo e dall’anno scorso sta vivendo una gravissima crisi umanitaria, dovuta al fatto che gran parte del suo territorio è controllato da bande criminali molto violente. La Repubblica Dominicana sta cercando in ogni modo di evitare che la situazione di Haiti le causi dei problemi e ha costruito un muro su una parte del confine per impedire l’ingresso ai migranti haitiani. Una delle ultime misure contro l’immigrazione prevede appunto di controllare le persone ricoverate negli ospedali.