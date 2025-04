È stata licenziata Elena Maraga, la maestra sospesa perché aveva un profilo su OnlyFans

È stata licenziata Elena Maraga, la maestra di una scuola per l’infanzia cattolica in provincia di Treviso che a marzo era stata sospesa perché accusata di condotta non etica: alcuni genitori avevano scoperto che la donna ha un profilo su OnlyFans, piattaforma online che permette di ricevere dei compensi in cambio di contenuti sessualmente espliciti. La notizia del licenziamento è stata diffusa da Maraga stessa martedì sera durante la trasmissione di Radio 24 La Zanzara. Ha detto che è stato deciso «per giusta causa per comportamento inappropriato, perché si è incrinato il rapporto di fiducia».

Maraga aveva raccontato che tutto era iniziato da un genitore di un suo alunno che era risalito al suo profilo privato di OnlyFans tramite Instagram: Maraga aveva un profilo pubblico su Instagram collegato a un secondo profilo, privato, sempre su Instagram, e lì pubblicava i link per accedere ai contenuti di OnlyFans. La scoperta aveva fatto scattare una segnalazione alla responsabile delle insegnanti e al dirigente della scuola e l’istituto aveva deciso di sospenderle l’incarico e lo stipendio.

Della notizia si era parlato molto, tanto che il ministero dell’Istruzione e del Merito aveva annunciato di aver creato una commissione di giuristi per aggiornare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici in modo che contenga una parte specifica dedicata al personale scolastico e al loro comportamento sui social network.

– Leggi anche: Cosa rischia una dipendente che fa i video su OnlyFans?