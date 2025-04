Due leader del Jihad Islamico palestinese sono stati arrestati in Siria

In Siria sono stati arrestati due leader del Jihad Islamico palestinese, il secondo gruppo armato più grande della Striscia di Gaza, che aveva partecipato agli attacchi contro Israele del 7 ottobre 2023. Le persone arrestate sono Khaled Khaled, capo del gruppo in Siria, e Yasser al Zafari, un altro importante rappresentante del Jihad Islamico nel paese. Al momento le autorità siriane non hanno comunicato il motivo dell’arresto.

L’arresto di due leader del Jihad Islamico in Siria è piuttosto notevole, dato che fino a poco tempo fa la Siria era uno stretto alleato dell’Iran, a sua volta sostenitore dei gruppi armati palestinesi. Da quando però è finito il regime del dittatore siriano Bashar al Assad le cose sono cambiate, e con il nuovo governo di transizione guidato da Ahmed al Sharaa anche le alleanze più solide sono state rimesse in discussione.

Tra le altre cose al Sharaa – che prima di diventare presidente ad interim era il leader di Hayat Tahrir al Sham (HTS), che nacque come gruppo jihadista – sta cercando di ottenere la rimozione delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, per avviare una ripresa economica del paese. Tra le condizioni poste dal governo statunitense c’è anche la lotta alla presenza di gruppi estremisti nel paese.