L’India ha annunciato alcune misure contro il Pakistan dopo l’attacco armato nel Kashmir

Mercoledì l’India ha annunciato una serie di misure contro il Pakistan a seguito dell’attacco armato di martedì a Pahalgam, nel Kashmir, in cui sono stati uccisi 26 turisti. Una delle principali è la sospensione di un importante accordo che stabilisce le modalità di utilizzo e condivisione tra India e Pakistan delle acque del fiume Indo e dei suoi vari affluenti, che attraversano i due paesi e passano anche per l’area del Kashmir. L’accordo era in vigore dal 1960: ora l’India l’ha sospeso fino a data da destinarsi.

Altre misure annunciate includono la dichiarazione di “persona non grata” e l’invito ad andarsene nei confronti dei diplomatici pakistani a Nuova Delhi; la riduzione da 55 a 30 dei diplomatici indiani presenti in Pakistan; la chiusura del principale passaggio di frontiera tra India e Pakistan e restrizioni e limitazioni sull’ingresso dei cittadini pakistani in India.

Non ci sono ancora informazioni chiare su chi abbia compiuto l’attacco. Alcuni giornali indiani hanno scritto che è stato rivendicato dal Fronte della Resistenza, un piccolo e relativamente nuovo gruppo armato attivo nel Kashmir, strettamente legato al più grande e noto Lashkar-e-Taiba, un gruppo armato pakistano di orientamento jihadista. Un funzionario indiano della sicurezza, sentito dal New York Times ma rimasto anonimo, ha detto che ci sono buone ragioni per pensare che dietro all’attacco ci sia Lashkar-e-Taiba. È lo stesso gruppo che nel 2000, nel più grave attacco armato in quella zona finora, uccise 35 persone della comunità Sikh.

Mercoledì c’è stata una riunione del governo indiano: il ministro degli Esteri Vikram Misri ha detto che durante l’incontro sono emersi dei legami tra l’attacco e il «terrorismo transnazionale», senza precisare quali. Ha poi annunciato le misure contro il Pakistan.