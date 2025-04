Le tre partite di Serie A di sabato 26 aprile sono state posticipate per il funerale del papa

Sabato 26 aprile ci sarà il funerale di papa Francesco e per questo motivo saranno rimandate le tre partite della Serie A maschile di calcio in programma quel giorno. Una delle tre, Lazio-Parma, sarà posticipata anche per questioni di ordine pubblico, perché il funerale si terrà a Roma lo stesso giorno, mentre le altre due, cioè Como-Genoa e Inter-Roma, sono state rinviate perché il Consiglio dei ministri ha indetto cinque giorni di lutto nazionale, da martedì a sabato.

È probabile, ma non ancora ufficiale, che Inter-Roma e Como-Genoa si giocheranno domenica 27 aprile, e che Lazio-Parma venga recuperata lunedì 28. L’Inter il 30 giocherà a Barcellona l’andata della semifinale di Champions League.

Anche le partite di Serie B e Serie C previste per quel giorno dovrebbero essere rinviate, così come molti altri eventi sportivi: il presidente del Comitato olimpico italiano Giovanni Malagò ha chiesto infatti alle varie federazioni di sospendere gli eventi sportivi di sabato 26 aprile.